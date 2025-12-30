«Каролина» победила «Рейнджерс» в овертайме, Гавриков, Панарин и Никишин набрали очки
В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гавриков (Панарин, Трочек) – 01:39 (pp) 1:1 Ахо (Никишин, Элерс) – 15:57 (pp) 1:2 Бродзински (Кэррик, Робертсон) – 33:00 2:2 Мартинук (Чатфилд, Миллер) – 49:11 3:2 Блейк (Ахо, Элерс) – 64:47 (pp)
Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник нападающий Артемий Панарин и защитник «Каролины» Александр Никишин оформили результативные передачи. Ворота гостей защищал Игорь Шестёркин, отразивший 32 из 35 бросков в створ (91,43%).
У ньюйоркцев отличился также Джонни Бродзински, за «Каролину» забивали Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джексон Блейк в овертайме.
