«Каролина» победила «Рейнджерс» в овертайме, Гавриков, Панарин и Никишин набрали очки

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник нападающий Артемий Панарин и защитник «Каролины» Александр Никишин оформили результативные передачи. Ворота гостей защищал Игорь Шестёркин, отразивший 32 из 35 бросков в створ (91,43%).

У ньюйоркцев отличился также Джонни Бродзински, за «Каролину» забивали Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джексон Блейк в овертайме.