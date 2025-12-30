«Вашингтон» проиграл «Флориде». Бобровский совершил 22 сейва. Овечкин — без очков

В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3.

В составе победителей в сегодняшнем матчи забивали Антон Лунделль, Сэм Райнхарт (дубль), Брэд Маршан и Аарон Экблад. Голкипер Сергей Бобровский совершил 22 спасения.

У гостей авторами голов стали Том Уилсон (дубль) и Дилан Строум. У белоруса Алексея Протаса — ассист. Российский форвард и капитан Александр Овечкин очков сегодня не набрал.

«Флорида» с 44 очками вышла на восьмое место Востока в онлайн-таблице. «Вашингтон» с 45 очками идёт седьмым.