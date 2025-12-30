«Вашингтон» проиграл «Флориде». Бобровский совершил 22 сейва. Овечкин — без очков
В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53 1:1 Лунделль (Питри) – 04:35 2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp) 2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp) 2:3 Строум (Уилсон, Протас) – 43:11 3:3 Маршан (Беннетт, Джонс) – 46:16 4:3 Экблад (Райнхарт, Лунделль) – 53:12 5:3 Райнхарт (Луостаринен, Экблад) – 59:25
В составе победителей в сегодняшнем матчи забивали Антон Лунделль, Сэм Райнхарт (дубль), Брэд Маршан и Аарон Экблад. Голкипер Сергей Бобровский совершил 22 спасения.
У гостей авторами голов стали Том Уилсон (дубль) и Дилан Строум. У белоруса Алексея Протаса — ассист. Российский форвард и капитан Александр Овечкин очков сегодня не набрал.
«Флорида» с 44 очками вышла на восьмое место Востока в онлайн-таблице. «Вашингтон» с 45 очками идёт седьмым.
