Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» проиграл «Флориде». Бобровский совершил 22 сейва. Овечкин — без очков

«Вашингтон» проиграл «Флориде». Бобровский совершил 22 сейва. Овечкин — без очков
Комментарии

В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53     1:1 Лунделль (Питри) – 04:35     2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp)     2:3 Строум (Уилсон, Протас) – 43:11     3:3 Маршан (Беннетт, Джонс) – 46:16     4:3 Экблад (Райнхарт, Лунделль) – 53:12     5:3 Райнхарт (Луостаринен, Экблад) – 59:25    

В составе победителей в сегодняшнем матчи забивали Антон Лунделль, Сэм Райнхарт (дубль), Брэд Маршан и Аарон Экблад. Голкипер Сергей Бобровский совершил 22 спасения.

У гостей авторами голов стали Том Уилсон (дубль) и Дилан Строум. У белоруса Алексея Протаса — ассист. Российский форвард и капитан Александр Овечкин очков сегодня не набрал.

«Флорида» с 44 очками вышла на восьмое место Востока в онлайн-таблице. «Вашингтон» с 45 очками идёт седьмым.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android