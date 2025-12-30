Гол Марченко и передача Воронкова помогли «Коламбусу» переиграть «Оттаву»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

Заброшенной шайбой отметился нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, его одноклубник Дмитрий Воронков оформил результативный пас. Защитники Артём Зуб («Оттава») и Иван Проворов («Блю Джекетс») очков не набрали.

Остальные голы «Коламбуса» забили Бун Дженнер, Дэймон Сиверсон и Дентон Матейчук, шайба «Оттавы» на счету Джейка Сандерсона.