Оттава Сенаторз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 30 декабря 2025, счет 1:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Марченко и передача Воронкова помогли «Коламбусу» переиграть «Оттаву»
В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Силлинджер, Койл) – 15:58     0:2 Сиверсон (Воронков, Силлинджер) – 21:21     1:2 Сандерсон (Штюцле, Ткачук) – 28:16     1:3 Матейчук (Сиверсон, Койл) – 41:57     1:4 Марченко (Марчмент, Фантилли) – 55:54    

Заброшенной шайбой отметился нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, его одноклубник Дмитрий Воронков оформил результативный пас. Защитники Артём Зуб («Оттава») и Иван Проворов («Блю Джекетс») очков не набрали.

Остальные голы «Коламбуса» забили Бун Дженнер, Дэймон Сиверсон и Дентон Матейчук, шайба «Оттавы» на счету Джейка Сандерсона.

