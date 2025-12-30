Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид установил самую длинную результативную серию сезона-2025/2026, обойдя Марченко

Макдэвид установил самую длинную результативную серию сезона-2025/2026, обойдя Марченко
Комментарии

Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Виннипег Джетс», который проходил сегодня в рамках регулярного чемпионата НХЛ и завершился победой «нефтяников» со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Джонс – 28:00     0:2 Рословик (Хенрик, Савуа) – 32:49 (pp)     1:2 Лаури (Бэррон) – 45:46     1:3 Хайман (Макдэвид) – 58:37    

Макдэвид (13 матчей подряд с очками с 4 декабря) обошёл Ника Судзуки (12 матчей с 9 октября по 4 ноября) и Кирилла Марченко (12 матчей с 25 октября по 17 ноября), установив самую длинную результативную серию текущего сезона в НХЛ.

В активе канадца на данный момент 24 гола и 45 результативных передач в 40 матчах за свой клуб в текущей регулярке.

Макдэвид показал, как готовится к новому сезону

Материалы по теме
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Макдэвид — MVP, Сорокин — лучший вратарь? Кому могут достаться личные призы НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android