Макдэвид установил самую длинную результативную серию сезона-2025/2026, обойдя Марченко
Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Виннипег Джетс», который проходил сегодня в рамках регулярного чемпионата НХЛ и завершился победой «нефтяников» со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Джонс – 28:00 0:2 Рословик (Хенрик, Савуа) – 32:49 (pp) 1:2 Лаури (Бэррон) – 45:46 1:3 Хайман (Макдэвид) – 58:37
Макдэвид (13 матчей подряд с очками с 4 декабря) обошёл Ника Судзуки (12 матчей с 9 октября по 4 ноября) и Кирилла Марченко (12 матчей с 25 октября по 17 ноября), установив самую длинную результативную серию текущего сезона в НХЛ.
В активе канадца на данный момент 24 гола и 45 результативных передач в 40 матчах за свой клуб в текущей регулярке.
Макдэвид показал, как готовится к новому сезону
