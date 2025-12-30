Макдэвид установил самую длинную результативную серию сезона-2025/2026, обойдя Марченко

Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Виннипег Джетс», который проходил сегодня в рамках регулярного чемпионата НХЛ и завершился победой «нефтяников» со счётом 3:1.

Макдэвид (13 матчей подряд с очками с 4 декабря) обошёл Ника Судзуки (12 матчей с 9 октября по 4 ноября) и Кирилла Марченко (12 матчей с 25 октября по 17 ноября), установив самую длинную результативную серию текущего сезона в НХЛ.

В активе канадца на данный момент 24 гола и 45 результативных передач в 40 матчах за свой клуб в текущей регулярке.

