Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ XXI века, принадлежащий Стивену Стэмкосу

Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ XXI века, принадлежащий Стивену Стэмкосу
Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей в победном матче с «Виннипег Джетс», который проходил сегодня в рамках регулярного чемпионата НХЛ и завершился победой «нефтяников» со счётом 3:1. Этот ассист стал для канадца историческим.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Джонс – 28:00     0:2 Рословик (Хенрик, Савуа) – 32:49 (pp)     1:2 Лаури (Бэррон) – 45:46     1:3 Хайман (Макдэвид) – 58:37    

Макдэвид (13 голов, 20 передач — 33 очка в 14 матчах) повторил достижение Стивена Стэмкоса (33 очка в апреле 2022 года) по количеству очков, набранных действующим игроком за один календарный месяц. Единственным другим хоккеистом за последние 30 лет, кому удавалось набрать столько же очков за календарный месяц, был Марио Лемье (37 очков в декабре 1995 года).

В активе канадца на данный момент 24 гола и 45 ассистов в 40 матчах сезона.

Макдэвид показал комплекс упражнений для домашней тренировки

Макдэвид установил самую длинную результативную серию сезона-2025/2026, обойдя Марченко
