Сборная Канады забросила девять шайб Дании на МЧМ-2026 после потери очков с Латвией
В ночь с 29 на 30 декабря мск завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встретились сборные Канады и Дании. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 9:1.
U20 ЧМ-2026 . Группа B
30 декабря 2025, вторник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
9 : 1
Дания U20
1:0 Маккенна (Хейдж, Мартин) – 03:17 (5x4) 2:0 Кутс (Игинла, Верхофф) – 08:36 (5x5) 3:0 Парек (Денуар, Бодуан) – 10:03 (5x5) 3:1 Клювё – 20:28 (5x5) 4:1 Мартон (Парек, Миса) – 26:11 (5x4) 5:1 Маккенна (Мартин, Маккензи) – 35:03 (5x5) 6:1 Миса (Мартон, Эйтчесон) – 44:41 (5x5) 7:1 Маккенна (Хейдж, Мартин) – 45:45 (5x5) 8:1 Эйтчесон (Денуар, О'Райли) – 54:16 (5x5) 9:1 Мартон (Миса, Игинла) – 54:40 (5x5)
В составе победителей хет-трик оформил Гэвин Маккенна, дубль у Портера Мартона, по одной шайбе забросили Брэйден Кутс, Зейн Парек, Майкл Миса и Кашон Эйтчесон. Гол престижа датчан на счету Мадса Клювё.
Канадцы набрали восемь очков в трёх матчах и вышли на первое место в группе B. Дания с 0 очков в трёх играх занимает последнюю, пятую строчку таблицы.
В прошлом матче сборная Канады потеряла одно очко с молодёжной командой Латвии, победив её в овертайме со счётом 2:1.
