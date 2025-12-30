Сборная Канады забросила девять шайб Дании на МЧМ-2026 после потери очков с Латвией

В ночь с 29 на 30 декабря мск завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встретились сборные Канады и Дании. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 9:1.

В составе победителей хет-трик оформил Гэвин Маккенна, дубль у Портера Мартона, по одной шайбе забросили Брэйден Кутс, Зейн Парек, Майкл Миса и Кашон Эйтчесон. Гол престижа датчан на счету Мадса Клювё.

Канадцы набрали восемь очков в трёх матчах и вышли на первое место в группе B. Дания с 0 очков в трёх играх занимает последнюю, пятую строчку таблицы.

В прошлом матче сборная Канады потеряла одно очко с молодёжной командой Латвии, победив её в овертайме со счётом 2:1.