Дубль Стивена Стэмкоса помог «Нэшвиллу» обыграть «Юту». У Сергачёва — гол
Поделиться
В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Нэшвилл Предаторз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Петерка (Гюнтер, Келлер) – 05:48 (pp) 1:1 Йози (Форсберг, Стэмкос) – 09:51 2:1 Сергачёв (Шмальц, Дурзи) – 23:41 2:2 Евангелиста (Джост, Бланкенбург) – 27:51 3:2 Гюнтер (Круз, Хэйтон) – 44:02 3:3 Стэмкос (О'Райлли, Форсберг) – 51:39 (pp) 3:4 Стэмкос (О'Райлли, Пербикс) – 53:17
В составе хозяев заброшенными шайбам отличились Джон-Джейсон Петерка, Дилан Гюнтер, а также российский защитник Михаил Сергачёв.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Роман Йози, Люк Евангелиста, а также оформивший дубль Стивен Стэмкос.
«Нэшвилл» вышел на 11-е место Запада с 38 очками. «Юта» располагается на строчку выше, в их активе 39 баллов.
Комментарии
- 30 декабря 2025
-
08:27
-
08:20
-
08:06
-
08:05
-
07:52
-
07:25
-
07:10
-
06:46
-
06:16
-
05:57
-
05:49
-
04:54
-
04:51
-
03:25
-
02:33
-
00:18
- 29 декабря 2025
-
23:54
-
23:50
-
23:44
-
23:38
-
23:24
-
23:08
-
22:46
-
22:28
-
22:10
-
22:00
-
21:56
-
21:34
-
21:22
-
21:04
-
20:42
-
20:16
-
19:48
-
19:14
-
18:52