Главная Хоккей Новости

Колорадо Эвеланш — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 30 декабря 2025, счет 5:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Ничушкина помог «Колорадо» оформить победу над «Лос-Анджелесом»
Комментарии

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Друри (Колтон) – 09:24     1:1 Перри (Фиала, Эдмундсон) – 25:15 (pp)     2:1 Нечас (Ландеског, Маккиннон) – 33:21     3:1 Нельсон (Кивиранта, Жирар) – 37:30     3:2 Армиа (Кемпе) – 44:58 (sh)     4:2 Маккиннон (Лехконен) – 58:23     5:2 Макар (Ничушкин, Нельсон) – 59:15    

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей на пятую шайбу своей команды. Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко очков не набрал.

Авторами голов «Эвеланш» стали Джек Друри, Мартин Нечас, Брок Нельсон, Натан Маккиннон и Кейл Макар, в составе «Кингз» отличились Кори Перри и Йоэль Армиа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
