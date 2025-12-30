Пас Ничушкина помог «Колорадо» оформить победу над «Лос-Анджелесом»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей на пятую шайбу своей команды. Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко очков не набрал.

Авторами голов «Эвеланш» стали Джек Друри, Мартин Нечас, Брок Нельсон, Натан Маккиннон и Кейл Макар, в составе «Кингз» отличились Кори Перри и Йоэль Армиа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.