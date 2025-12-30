Пас Ничушкина помог «Колорадо» оформить победу над «Лос-Анджелесом»
В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Друри (Колтон) – 09:24 1:1 Перри (Фиала, Эдмундсон) – 25:15 (pp) 2:1 Нечас (Ландеског, Маккиннон) – 33:21 3:1 Нельсон (Кивиранта, Жирар) – 37:30 3:2 Армиа (Кемпе) – 44:58 (sh) 4:2 Маккиннон (Лехконен) – 58:23 5:2 Макар (Ничушкин, Нельсон) – 59:15
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей на пятую шайбу своей команды. Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко очков не набрал.
Авторами голов «Эвеланш» стали Джек Друри, Мартин Нечас, Брок Нельсон, Натан Маккиннон и Кейл Макар, в составе «Кингз» отличились Кори Перри и Йоэль Армиа.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
