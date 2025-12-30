Результаты матчей МЧМ-2026 на 30 декабря 2025 года

В ночь на 30 декабря мск состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ на 30 декабря 2025 года:

Германия U20 – Швеция U20 — 1:8;

Финляндия U20 – Чехия U20 — 1:2 ОТ;

Словакия U20 – США U20 — 5:6;

Канада U20 – Дания U20 — 9:1.

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в решающем матче прошлогоднего турнира обыграла национальную команду Финляндии (4:3 ОТ).