Шайба Чернышова помогла «Сан-Хосе» в гостях победить «Анахайм»

30 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

У «акул» шайбы забросили Марио Ферраро, Маклин Селебрини, Игорь Чернышов, Вильям Эклунд и Зак Остапчук. В составе «Анахайма» голы на свой счёт записали Трой Терри (дубль), Каттер Готье и Павел Минтюков.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 39 из 43 бросков.

В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 1 января. «Сан-Хосе Шаркс» в этот же день проведёт домашнюю встречу с «Миннесотой Уайлд».