Шайба Чернышова помогла «Сан-Хосе» в гостях победить «Анахайм»
30 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Веннберг, Годетт) – 10:43 1:1 Терри (Нестеренко) – 15:02 1:2 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 19:12 1:3 Чернышов (Селебрини, Дикинсон) – 26:30 1:4 Эклунд (Селебрини) – 32:17 2:4 Готье (Терри, Пилинг) – 36:26 3:4 Минтюков (Готье, Мур) – 43:07 3:5 Остапчук (Иорио, Гудроу) – 53:47 4:5 Терри (Мактавиш, Лакомб) – 55:58
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
У «акул» шайбы забросили Марио Ферраро, Маклин Селебрини, Игорь Чернышов, Вильям Эклунд и Зак Остапчук. В составе «Анахайма» голы на свой счёт записали Трой Терри (дубль), Каттер Готье и Павел Минтюков.
Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 39 из 43 бросков.
В следующем матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 1 января. «Сан-Хосе Шаркс» в этот же день проведёт домашнюю встречу с «Миннесотой Уайлд».
