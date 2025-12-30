Скидки
Вегас Голден Найтс — Миннесота Уайлд, результат матча 30 декабря, счет 2:5, НХЛ 2025-2026

«Миннесота» уверенно обыграла «Вегас», Капризов и Тренин отдали по передаче
Комментарии

30 декабря на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Бродин, Сперджен) – 00:26     0:2 Болди (Эрикссон Эк, Юханссон) – 14:06     0:3 Сперджен (Юханссон, Бродин) – 20:26     0:4 Фэйбер (Тренин, Капризов) – 24:32     0:5 Эрикссон Эк (Болди, Юханссон) – 26:56     1:5 Макнэбб (Барбашёв, Дорофеев) – 36:50     2:5 Стоун (Барбашёв, Марнер) – 42:14    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

У «Миннесоты» шайбы забросили Маркус Юханссон, Мэтт Болди, Джаред Сперджен, Брок Фэйбер и Йоэль Эрикссон Эк. Российские хоккеисты «дикарей» Яков Тренин и Кирилл Капризов отдали по голевой передаче. У «Вегаса» голы забили Брейден Макнэбб и Марк Стоун. Иван Барбашёв отдал две результативные передачи, Павел Дорофеев – одну.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 31 декабря. «Миннесота Уайлд» 1 января встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».

Комментарии
