«Миннесота» уверенно обыграла «Вегас», Капризов и Тренин отдали по передаче

30 декабря на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
У «Миннесоты» шайбы забросили Маркус Юханссон, Мэтт Болди, Джаред Сперджен, Брок Фэйбер и Йоэль Эрикссон Эк. Российские хоккеисты «дикарей» Яков Тренин и Кирилл Капризов отдали по голевой передаче. У «Вегаса» голы забили Брейден Макнэбб и Марк Стоун. Иван Барбашёв отдал две результативные передачи, Павел Дорофеев – одну.
В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нэшвилл Предаторз» 31 декабря. «Миннесота Уайлд» 1 января встретится в гостях с «Сан-Хосе Шаркс».
