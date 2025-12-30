Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 30 декабря 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 30 декабря 2025 года
Комментарии

В ночь на 30 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 декабря 2025 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ;
«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3;
«Оттава Сенаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4;
«Виннипег Джетс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:3;
«Сент-Луис Блюз» – «Баффало Сэйбрз» — 2:4;
«Юта Мамонт» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4;
«Калгари Флэймз» – «Бостон Брюинз» — 2:1 ОТ;
«Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5:2;
«Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд» — 2:5;
«Сиэтл Кракен» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 Б;
«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 65 очками после 38 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 51 очко после 38 встреч.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Бобровский пишет историю! Обогнал легенду и вышел на восьмое место по победам в НХЛ
Бобровский пишет историю! Обогнал легенду и вышел на восьмое место по победам в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android