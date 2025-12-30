Результаты матчей НХЛ на 30 декабря 2025 года

В ночь на 30 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 11 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 декабря 2025 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2 ОТ;

«Флорида Пантерз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3;

«Оттава Сенаторз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 1:4;

«Виннипег Джетс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 1:3;

«Сент-Луис Блюз» – «Баффало Сэйбрз» — 2:4;

«Юта Мамонт» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:4;

«Калгари Флэймз» – «Бостон Брюинз» — 2:1 ОТ;

«Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз» — 5:2;

«Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд» — 2:5;

«Сиэтл Кракен» – «Ванкувер Кэнакс» — 2:3 Б;

«Анахайм Дакс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 4:5.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 65 очками после 38 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 51 очко после 38 встреч.