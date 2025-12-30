Сергей Бобровский вышел на чистое восьмое место по победам в истории НХЛ, опередив Савчука

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил свою 446-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру, сыграв в ночь с 29 на 30 декабря мск в домашней встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3). Это позволило Сергею подняться на чистое восьмое место по этому показателю среди всех вратарей НХЛ за всю историю лиги.

Победа над «Вашингтоном» позволила Бобровскому опередить Терри Савчука (445 побед). Седьмое место по числу побед в регулярке НХЛ за карьеру занимает Кёрс Джозеф (454), шестое — Хенрик Лундквист (459).

Топ-5 голкиперов по количеству побед за всю историю НХЛ выглядит так: 1. Мартин Бродо (691). 2. Марк-Андре Флёри (575). 3. Патрик Руа (551). 4. Роберто Луонго (489). 5. Эд Бельфур (484).

