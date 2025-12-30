Скидки
Сергей Бобровский вышел на чистое восьмое место по победам в истории НХЛ, опередив Савчука

Сергей Бобровский вышел на чистое восьмое место по победам в истории НХЛ, опередив Савчука
Комментарии

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил свою 446-ю победу в матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру, сыграв в ночь с 29 на 30 декабря мск в домашней встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (5:3). Это позволило Сергею подняться на чистое восьмое место по этому показателю среди всех вратарей НХЛ за всю историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53     1:1 Лунделль (Питри) – 04:35     2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp)     2:3 Строум (Уилсон, Протас) – 43:11     3:3 Маршан (Беннетт, Джонс) – 46:16     4:3 Экблад (Райнхарт, Лунделль) – 53:12     5:3 Райнхарт (Луостаринен, Экблад) – 59:25    

Победа над «Вашингтоном» позволила Бобровскому опередить Терри Савчука (445 побед). Седьмое место по числу побед в регулярке НХЛ за карьеру занимает Кёрс Джозеф (454), шестое — Хенрик Лундквист (459).

Топ-5 голкиперов по количеству побед за всю историю НХЛ выглядит так: 1. Мартин Бродо (691). 2. Марк-Андре Флёри (575). 3. Патрик Руа (551). 4. Роберто Луонго (489). 5. Эд Бельфур (484).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Бобровский и Куликов облачились в российский триколор на параде

