Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы были очень близки к победе». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Флориды»

«Мы были очень близки к победе». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Флориды»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итог проигранной встречи с «Флоридой Пантерз».

«Я думаю, что к началу третьего периода мы оказались в хорошем положении, чтобы не только набрать очки, но и выиграть встречу. Мы были очень близки к победе. Всего несколько ошибок в атаке и защите, и мы проиграли», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3. «Флорида» с 44 очками вышла на восьмое место Востока. «Вашингтон» с 45 очками идёт седьмым.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53     1:1 Лунделль (Питри) – 04:35     2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp)     2:3 Строум (Уилсон, Протас) – 43:11     3:3 Маршан (Беннетт, Джонс) – 46:16     4:3 Экблад (Райнхарт, Лунделль) – 53:12     5:3 Райнхарт (Луостаринен, Экблад) – 59:25    
Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» проиграл «Флориде». Бобровский совершил 22 сейва. Овечкин — без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android