«Мы были очень близки к победе». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Флориды»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итог проигранной встречи с «Флоридой Пантерз».

«Я думаю, что к началу третьего периода мы оказались в хорошем положении, чтобы не только набрать очки, но и выиграть встречу. Мы были очень близки к победе. Всего несколько ошибок в атаке и защите, и мы проиграли», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.

В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3. «Флорида» с 44 очками вышла на восьмое место Востока. «Вашингтон» с 45 очками идёт седьмым.