«Мы были очень близки к победе». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Флориды»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итог проигранной встречи с «Флоридой Пантерз».
«Я думаю, что к началу третьего периода мы оказались в хорошем положении, чтобы не только набрать очки, но и выиграть встречу. Мы были очень близки к победе. Всего несколько ошибок в атаке и защите, и мы проиграли», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.
В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3. «Флорида» с 44 очками вышла на восьмое место Востока. «Вашингтон» с 45 очками идёт седьмым.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53 1:1 Лунделль (Питри) – 04:35 2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp) 2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp) 2:3 Строум (Уилсон, Протас) – 43:11 3:3 Маршан (Беннетт, Джонс) – 46:16 4:3 Экблад (Райнхарт, Лунделль) – 53:12 5:3 Райнхарт (Луостаринен, Экблад) – 59:25
