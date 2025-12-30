Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей КХЛ на 30 декабря 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 30 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 30 декабря 2025 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Сибирь»;
16:30. «Авангард» – «Барыс»;
17:00. «Автомобилист» – «Лада»;
17:00. «Салават Юлаев» – «Динамо» Мн;
17:00. ЦСКА – «Динамо» М;
19:00. «Локомотив» – «Торпедо»;
19:00. «Ак Барс» – «Северсталь»;
19:30. «Шанхайские Драконы» – СКА.

Матч «Локомотив» — «Торпедо» 30 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 55 очками после 38 матчей возглавляет минское «Динамо». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 62 очка после 39 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
СКА опозорился в Сочи, «Нефтехимик» разорвал «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Видео
СКА опозорился в Сочи, «Нефтехимик» разорвал «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android