Маклин Селебрини повторил два достижения Уэйна Гретцки в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в победной встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у кого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.

Кроме того, Селебрини стал вторым после Гретцки игроком НХЛ до 20 лет, кто набрал 30 и более очков на выезде за 20 и менее встреч. Селебрини сделал это за 19 матчей, Гретцки — за 18.

30 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Веннберг, Годетт) – 10:43     1:1 Терри (Нестеренко) – 15:02     1:2 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 19:12     1:3 Чернышов (Селебрини, Дикинсон) – 26:30     1:4 Эклунд (Селебрини) – 32:17     2:4 Готье (Терри, Пилинг) – 36:26     3:4 Минтюков (Готье, Мур) – 43:07     3:5 Остапчук (Иорио, Гудроу) – 53:47     4:5 Терри (Мактавиш, Лакомб) – 55:58    
Шайба Чернышова помогла «Сан-Хосе» в гостях победить «Анахайм»
