Маклин Селебрини повторил два достижения Уэйна Гретцки в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в победной встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Селебрини стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у кого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.

Кроме того, Селебрини стал вторым после Гретцки игроком НХЛ до 20 лет, кто набрал 30 и более очков на выезде за 20 и менее встреч. Селебрини сделал это за 19 матчей, Гретцки — за 18.

30 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.