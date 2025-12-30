«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 30 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» с 37 очками после 40 встреч находится на восьмой строчке Востока. Минское «Динамо» занимает первое место на Западе, имея в активе 55 очков после 38 матчей. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.