Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Динамо Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

«Салават Юлаев» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» с 37 очками после 40 встреч находится на восьмой строчке Востока. Минское «Динамо» занимает первое место на Западе, имея в активе 55 очков после 38 матчей. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Квартальнов установил уникальное достижение в КХЛ. Теперь ждём 1000 очков Шипачёва
Квартальнов установил уникальное достижение в КХЛ. Теперь ждём 1000 очков Шипачёва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android