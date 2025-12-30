Расписание матчей МЧМ-2026 на 30 декабря

30 декабря и в ночь на 31 декабря в Сент-Поле, США, продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего за игровой день пройдут две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 30 и 31 декабря (время московское):

22:00. Швейцария U20 – Германия U20;

00:30. Латвия U20 – Дания U20.

Напомним, групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.