Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сан-Хосе» забросил 5 шайб «Анахайму» за 13 бросков и стал 6-м клубом с данным показателем

«Сан-Хосе» забросил 5 шайб «Анахайму» за 13 бросков и стал 6-м клубом с данным показателем
Комментарии

«Сан-Хосе Шаркс» в победной встрече регулярного чемпионата забросил пять шайб «Анахайм Дакс» за 13 бросков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «акулы» стали шестым клубом в истории НХЛ, кто забрасывал как минимум пять шайб за 13 и менее бросков с сезона-1959/1960 (когда данная статистика стала официально учитываться). За последние 10 лет только «Нью-Йорк Рейнджерс» показал похожий результат — пять голов за 12 бросков в марте 2025 года во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (5:3).

30 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Веннберг, Годетт) – 10:43     1:1 Терри (Нестеренко) – 15:02     1:2 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 19:12     1:3 Чернышов (Селебрини, Дикинсон) – 26:30     1:4 Эклунд (Селебрини) – 32:17     2:4 Готье (Терри, Пилинг) – 36:26     3:4 Минтюков (Готье, Мур) – 43:07     3:5 Остапчук (Иорио, Гудроу) – 53:47     4:5 Терри (Мактавиш, Лакомб) – 55:58    
Материалы по теме
Маклин Селебрини повторил два достижения Уэйна Гретцки в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android