«Сан-Хосе» забросил 5 шайб «Анахайму» за 13 бросков и стал 6-м клубом с данным показателем

«Сан-Хосе Шаркс» в победной встрече регулярного чемпионата забросил пять шайб «Анахайм Дакс» за 13 бросков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «акулы» стали шестым клубом в истории НХЛ, кто забрасывал как минимум пять шайб за 13 и менее бросков с сезона-1959/1960 (когда данная статистика стала официально учитываться). За последние 10 лет только «Нью-Йорк Рейнджерс» показал похожий результат — пять голов за 12 бросков в марте 2025 года во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (5:3).

30 декабря на льду «Хонда-центра» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 5:4 одержали гости.