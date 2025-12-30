Скидки
Локомотив — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Комментарии

Сегодня, 30 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится матч между местным «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Игра на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Торпедо» 30 декабря можно эксклюзивно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее было «Торпедо» со счётом 2:1. «Локомотив» расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 54 очка. «Торпедо» с 50 очками занимает пятое место в таблице Запада.

