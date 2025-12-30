ЦСКА — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 30 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между ЦСКА и местным «Динамо». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет пятая игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. Ранее в трёх играх сильнее было «Динамо», в одной — ЦСКА. В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА с 45 очками после 41 встречи находится на шестой строчке Запада. Московское «Динамо» занимает четвёртое место на Западе, имея в активе 52 очка после 40 матчей. Регулярка КХЛ завершится 20 марта 2026 года.