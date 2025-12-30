Скидки
Легендарная шайба Александра Овечкина — в списке лучших событий 2025 года по версии НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список лучших событий 2025 года.

Одним из таких событий названа рекордная шайба российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, после которой он обошёл Уэйна Гретцки.

«Многие считали, что рекорд НХЛ Уэйна Гретцки в 894 гола останется непревзойдённым до тех пор, пока не появился Алекс Овечкин. Левый нападающий «Вашингтон Кэпиталз» завершил свою погоню за рекордом, забив свой 895-й гол 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». Гретцки присутствовал на матче, где Овечкин забил свой рекордный гол кистевым броском. Шайба пролетела мимо щитка вратаря Ильи Сорокина на отметке 7:26 второго периода. Овечкин отпраздновал гол, скользя животом по льду в нейтральную зону, после чего его окружили товарищи по команде.

«Говорят, рекорды созданы для того, чтобы их бить», — сказал тогда Гретцки во время церемонии на льду. Но я не уверен, что кто-то забьёт больше, чем он», — написал журналист Том Гулитти в статье на сайте НХЛ.

Комментарии
