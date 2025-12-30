Уодделл — о Чинахове: смена обстановки была в интересах как его самого, так и «Коламбуса»

Генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл высказался про обмен с «Питтсбург Пингвинз», в результате которого форвард Егор Чинахов стал хоккеистом «пингвинов». За 24-летнего россиянина клуб из Огайо получил права на форварда Дэнтона Хайнена, выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года.

«Этот обмен обеспечит нам дополнительные драфт-пики на следующие два года и хорошего игрока, одинаково здорово действующего как в атаке, так и в защите, что усилит глубину состава нашей команды на позиции нападающего.

Что касается Егора, мы считаем, что смена обстановки была в интересах как его самого, так и клуба. Мы благодарим его за вклад в течение последних пяти сезонов», — приводит слова Уодделла ESPN.