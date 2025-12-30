Скидки
Хоккей Новости

«Меня это немножко убивает». Черкас — об отсутствии первого номера среди вратарей у СКА

Комментарии

‎Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал отсутствие первого номера среди вратарей у армейского клуба в текущем сезоне.

– Вас удивляет, что прошло полсезона в КХЛ, а у СКА нет первого номера?
– Меня не просто это удивляет, меня это, честно говоря, немножко убивает. Во-первых, ни в НХЛ, ни в КХЛ, думаю, что и в Европе тоже, нет команды, которая играет в три вратаря. Третий вратарь используется только тогда, когда есть травма у одного из вратарей.

Вот такая бесконечная ротация приводит к результатам как с «Сочи» (4:8). Я не знаю, кто за это отвечает. Там работают взрослые люди, есть же определённые правила. В сегодняшней ситуации СКА хочет нам преподнести, что использует трёх вратарей. Эта непонятная ротация: угадали, не угадали с вратарем. Не знаю, кто этим руководит, кто там такой умный мудрец, который хочет увидеть всех в КХЛ. По факту, поэтому и есть такие перепады. Матч с «Сочи» — это кошмар и позор.

– Кто из вратарей СКА выглядит предпочтительнее?
‎– По большому счёту сильнее должен быть Иванов. Он в ряде матчей это доказывал. Если играет Заврагин, то он должен играть постоянно, чтобы быть в тонусе. Ему нужна постоянная игровая практика. И огромное терпение руководства, даже играя постоянно, он всё равно будет ошибаться, потому что он молодой парень.

Что касается Плешкова, это человек, который может играть настолько здорово, что покажется, что он приближается к Третьяку, но на следующий день он может сыграть настолько слабо, что никто не сможет этого объяснить, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».

