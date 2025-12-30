«Не лучший пример от Великой восьмёрки». Журналист из США — о фоле на Овечкине

Североамериканский журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х намекнул на симуляцию со стороны российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Флоридой Пантерз».

Во втором периоде судьи выписали две минуты штрафа за подножку на Овечкине со стороны защитника «пантер» Густава Форслинга.

ВИДЕО

«Не лучший пример от Великой восьмёрки. Комичное падение, но судьи клюнули на приманку», — написал Олив.

В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3.