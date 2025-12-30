Скидки
Хоккей Новости

«Не лучший пример от Великой восьмёрки». Журналист из США — о фоле на Овечкине

«Не лучший пример от Великой восьмёрки». Журналист из США — о фоле на Овечкине
Комментарии

Североамериканский журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х намекнул на симуляцию со стороны российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Флоридой Пантерз».

Во втором периоде судьи выписали две минуты штрафа за подножку на Овечкине со стороны защитника «пантер» Густава Форслинга.

ВИДЕО

«Не лучший пример от Великой восьмёрки. Комичное падение, но судьи клюнули на приманку», — написал Олив.

В ночь на 30 декабря в Санрайзе на льду «Амерант Банк Арены» встретились «Флорида» и «Вашингтон». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и завершился победой хозяев льда со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Фехервари, Строум) – 03:53     1:1 Лунделль (Питри) – 04:35     2:1 Райнхарт (Джонс, Маршан) – 12:45 (pp)     2:2 Уилсон (Строум, Чикран) – 19:17 (pp)     2:3 Строум (Уилсон, Протас) – 43:11     3:3 Маршан (Беннетт, Джонс) – 46:16     4:3 Экблад (Райнхарт, Лунделль) – 53:12     5:3 Райнхарт (Луостаринен, Экблад) – 59:25    
Легендарная шайба Александра Овечкина — в списке лучших событий 2025 года по версии НХЛ
