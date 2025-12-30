Скидки
Хоккей Новости

Стивен Стэмкос повторил рекорд НХЛ по количеству победных голов в одном месяце

Комментарии

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос во встрече с «Ютой Мамонт» оформил дубль. Одна из шайб стала для «хищников» победной.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, с 1 декабря Стивен Стэмкос забросил шесть победных шайб, что является повторением рекорда НХЛ по количеству победных голов в одном месяце. Ранее по шесть победных шайб забрасывали Юхан Франзен (март 2008-го), Брайан Пропп (октябрь 1982-го), Майк Босси (март 1982-го), Бернар Жеффрион (декабрь 1960-го) и Жан Беливо (январь 1960-го).

В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Нэшвилл Предаторз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Петерка (Гюнтер, Келлер) – 05:48 (pp)     1:1 Йози (Форсберг, Стэмкос) – 09:51     2:1 Сергачёв (Шмальц, Дурзи) – 23:41     2:2 Евангелиста (Джост, Бланкенбург) – 27:51     3:2 Гюнтер (Круз, Хэйтон) – 44:02     3:3 Стэмкос (О'Райлли, Евангелиста) – 51:39 (pp)     3:4 Стэмкос (О'Райлли, Пербикс) – 53:17    
Дубль Стивена Стэмкоса помог «Нэшвиллу» обыграть «Юту». У Сергачёва — гол
