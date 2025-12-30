Стивен Стэмкос повторил рекорд НХЛ по количеству победных голов в одном месяце

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос во встрече с «Ютой Мамонт» оформил дубль. Одна из шайб стала для «хищников» победной.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, с 1 декабря Стивен Стэмкос забросил шесть победных шайб, что является повторением рекорда НХЛ по количеству победных голов в одном месяце. Ранее по шесть победных шайб забрасывали Юхан Франзен (март 2008-го), Брайан Пропп (октябрь 1982-го), Майк Босси (март 1982-го), Бернар Жеффрион (декабрь 1960-го) и Жан Беливо (январь 1960-го).
В ночь с 29 на 30 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Нэшвилл Предаторз». Гости площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
- 30 декабря 2025
