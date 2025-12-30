Скидки
Владимир Плющев назвал две лучшие команды в текущем сезоне КХЛ

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, какие команды можно считать лучшими в КХЛ по итогам года.

«Лучший тренер и лучшая команда — это те, кто выигрывает Кубок Гагарина, зимой об этом рано говорить. Лучшие команды в лиге по игре – «Металлург» и «Трактор», они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

Матч «Локомотив» — «Торпедо» 30 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ. После 39 игр у команды в активе 62 очка. «Трактор» располагается на шестой строчке Востока, набрав 40 очков.

