Владимир Плющев назвал две лучшие команды в текущем сезоне КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о том, какие команды можно считать лучшими в КХЛ по итогам года.

«Лучший тренер и лучшая команда — это те, кто выигрывает Кубок Гагарина, зимой об этом рано говорить. Лучшие команды в лиге по игре – «Металлург» и «Трактор», они играют в хоккей, а не просто бегают по площадке, как в шорт-треке», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

«Металлург» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ. После 39 игр у команды в активе 62 очка. «Трактор» располагается на шестой строчке Востока, набрав 40 очков.