«Внутри команды точно не было разногласий». Яшкин — о тяжёлом старте «Ак Барса» в сезоне

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал об атмосфере в казанском клубе после тяжёлого старта в сезоне. «Ак Барс» в стартовых семи матчах потерпел пять поражений.

– На старте сезона «Ак Барс» проигрывал и в какой-то момент даже не попадал в зону плей-офф. Что произошло?

– Нам нужно было время адаптироваться и привыкнуть. Пришли новые ребята в команду, не сразу пришло взаимопонимание, тройки сыгрывались между собой. Я начинал сезон с одними партнёрами, потом меня поставили к Саше Барабанову и Кириллу Семёнову, с которыми я провёл половину прошлого сезона. В каком-то плане нам было легче, чем остальным, мы здорово понимаем друг друга. А вот остальным ребятам нужно было сыграться. Думаю, причина была только в этом. При этом я не могу сказать, что плохо подготовились к сезону, просто что-то не получалось. Потом у нас уже пошло.

– А насколько тяжёлая атмосфера была внутри команды?

– Давление было – это нормально. Никто не любит проигрывать, в этом нет ничего весёлого. Особенно когда играешь в такой большой организации.

– Ходили даже разговоры об отставке Гатиятулина. Как вы на это реагировали?

– В такие моменты чувствуется тревожность. Это стресс, который подталкивает играть ещё лучше. Хочешь спасти ситуацию. Внутри команды точно не было никаких разногласий, наоборот, мы сплотились. Дальнейшие результаты это только подтвердили, — цитирует Яшкина «БИЗНЕС Online».