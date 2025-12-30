Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Внутри команды точно не было разногласий». Яшкин — о тяжёлом старте «Ак Барса» в сезоне

«Внутри команды точно не было разногласий». Яшкин — о тяжёлом старте «Ак Барса» в сезоне
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал об атмосфере в казанском клубе после тяжёлого старта в сезоне. «Ак Барс» в стартовых семи матчах потерпел пять поражений.

– На старте сезона «Ак Барс» проигрывал и в какой-то момент даже не попадал в зону плей-офф. Что произошло?
– Нам нужно было время адаптироваться и привыкнуть. Пришли новые ребята в команду, не сразу пришло взаимопонимание, тройки сыгрывались между собой. Я начинал сезон с одними партнёрами, потом меня поставили к Саше Барабанову и Кириллу Семёнову, с которыми я провёл половину прошлого сезона. В каком-то плане нам было легче, чем остальным, мы здорово понимаем друг друга. А вот остальным ребятам нужно было сыграться. Думаю, причина была только в этом. При этом я не могу сказать, что плохо подготовились к сезону, просто что-то не получалось. Потом у нас уже пошло.

– А насколько тяжёлая атмосфера была внутри команды?
– Давление было – это нормально. Никто не любит проигрывать, в этом нет ничего весёлого. Особенно когда играешь в такой большой организации.

– Ходили даже разговоры об отставке Гатиятулина. Как вы на это реагировали?
– В такие моменты чувствуется тревожность. Это стресс, который подталкивает играть ещё лучше. Хочешь спасти ситуацию. Внутри команды точно не было никаких разногласий, наоборот, мы сплотились. Дальнейшие результаты это только подтвердили, — цитирует Яшкина «БИЗНЕС Online».

Материалы по теме
«Сами себе создали проблемы в конце». Яшкин — о победе «Ак Барса» над «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android