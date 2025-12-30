Скидки
Вячеслав Быков: Панарин является ориентиром для многих ребят в России

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о влиянии российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на российских молодых хоккеистов.

«Артемий Панарин является ориентиром для многих ребят в России. Очень хорошо, что в НХЛ выступают такие сильные российские хоккеисты, на которых смотрят мальчишки по всей нашей стране. Такие люди, как Панарин, двигают хоккей в массы!» — приводит слова Быкова LiveResult.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провёл 40 игр за «Рейнджерс», забросив 14 шайб и отдав 25 результативных передач.

В ночь на 30 декабря мск завершился матч между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гавриков (Панарин, Трочек) – 01:39 (pp)     1:1 Ахо (Никишин, Элерс) – 15:57 (pp)     1:2 Бродзински (Кэррик, Робертсон) – 33:00     2:2 Мартинук (Чатфилд, Миллер) – 49:11     3:2 Блейк (Ахо, Элерс) – 64:47 (pp)    
