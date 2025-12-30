Вячеслав Быков: Панарин является ориентиром для многих ребят в России
Поделиться
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о влиянии российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина на российских молодых хоккеистов.
«Артемий Панарин является ориентиром для многих ребят в России. Очень хорошо, что в НХЛ выступают такие сильные российские хоккеисты, на которых смотрят мальчишки по всей нашей стране. Такие люди, как Панарин, двигают хоккей в массы!» — приводит слова Быкова LiveResult.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провёл 40 игр за «Рейнджерс», забросив 14 шайб и отдав 25 результативных передач.
В ночь на 30 декабря мск завершился матч между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Гавриков (Панарин, Трочек) – 01:39 (pp) 1:1 Ахо (Никишин, Элерс) – 15:57 (pp) 1:2 Бродзински (Кэррик, Робертсон) – 33:00 2:2 Мартинук (Чатфилд, Миллер) – 49:11 3:2 Блейк (Ахо, Элерс) – 64:47 (pp)
Материалы по теме
Комментарии
- 30 декабря 2025
-
12:15
-
12:00
-
11:34
-
11:18
-
11:00
-
10:40
-
10:24
-
10:09
-
09:50
-
09:35
-
09:23
-
09:10
-
09:07
-
09:04
-
08:55
-
08:36
-
08:30
-
08:27
-
08:20
-
08:06
-
08:05
-
07:52
-
07:25
-
07:10
-
06:46
-
06:16
-
05:57
-
05:49
-
04:54
-
04:51
-
03:25
-
02:33
-
00:18
- 29 декабря 2025
-
23:54
-
23:50