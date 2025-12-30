Плющев: по сути, Ги Буше в Омске просто проедает будущее «Авангарда»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил методы работы наставника «Авангарда» Ги Буше.

«Тренеру «Авангарда» Буше уже сегодня надо отдать как минимум один приз – за честность. Он сразу сказал, что приехал в Россию не развивать и работать на будущее её хоккея, а выжимать сиюминутный результат и зарабатывать. По сути, Буше в Омске просто проедает его будущее. И под эту сурдинку притащил чуть ли не всех своих франкоканадских друзей и знакомых, нашпиговал ими штаб не только «Авангарда», но и всей клубной системы, включая ВХЛ.

Это в НХЛ или Европе попробуй возьми с собой легионеров-помощников. У нас в КХЛ – полная анархия, клуб и лига даже не стесняются, все рабочие места — нараспашку. Так КХЛ идёт не только к 22 «Шанхаям», но и к 22 Буше – с полной потерей российской тренерской школы.

Посмотрите, как Буше затормозил карьеру талантливого юниора Гуляева. Или держал в запасе, или – словно издеваясь – раздевал молодого защитника 13-м форвардом. Прошёл год имени Буше – и талантливого защитника в российском хоккее, по сути, нет. Хотя в этой линии у нас каждая боевая единица — на особом счёту и внесена в «Красную книгу».

Ладно Гуляев, возьмите более раскрученного и опытного форварда Костина. Вернули его из НХЛ – и дают по пять-семь минут игрового времени, держат холодным на лавке. И это мы говорим о хоккеисте, который прилетел в Омск после полугодичной паузы и которого – если хотим его развития – необходимо нагружать игровым временем.

Не собираюсь критиковать Буше. Он честно играет по тем правилам, на которые согласились в Омске и в лиге в целом. Тут, как говорится, нечего на зеркало пенять – и так далее по тексту. Мы сами позволяем разрушать национальный хоккей – и когда вернёмся на мировую арену, увидим результаты этой «работы», — цитирует Плющева Russia-Hockey.