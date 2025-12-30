Скидки
Плющев: по сути, Ги Буше в Омске просто проедает будущее «Авангарда»

Плющев: по сути, Ги Буше в Омске просто проедает будущее «Авангарда»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил методы работы наставника «Авангарда» Ги Буше.

«Тренеру «Авангарда» Буше уже сегодня надо отдать как минимум один приз – за честность. Он сразу сказал, что приехал в Россию не развивать и работать на будущее её хоккея, а выжимать сиюминутный результат и зарабатывать. По сути, Буше в Омске просто проедает его будущее. И под эту сурдинку притащил чуть ли не всех своих франкоканадских друзей и знакомых, нашпиговал ими штаб не только «Авангарда», но и всей клубной системы, включая ВХЛ.

Это в НХЛ или Европе попробуй возьми с собой легионеров-помощников. У нас в КХЛ – полная анархия, клуб и лига даже не стесняются, все рабочие места — нараспашку. Так КХЛ идёт не только к 22 «Шанхаям», но и к 22 Буше – с полной потерей российской тренерской школы.

Посмотрите, как Буше затормозил карьеру талантливого юниора Гуляева. Или держал в запасе, или – словно издеваясь – раздевал молодого защитника 13-м форвардом. Прошёл год имени Буше – и талантливого защитника в российском хоккее, по сути, нет. Хотя в этой линии у нас каждая боевая единица — на особом счёту и внесена в «Красную книгу».

Ладно Гуляев, возьмите более раскрученного и опытного форварда Костина. Вернули его из НХЛ – и дают по пять-семь минут игрового времени, держат холодным на лавке. И это мы говорим о хоккеисте, который прилетел в Омск после полугодичной паузы и которого – если хотим его развития – необходимо нагружать игровым временем.

Не собираюсь критиковать Буше. Он честно играет по тем правилам, на которые согласились в Омске и в лиге в целом. Тут, как говорится, нечего на зеркало пенять – и так далее по тексту. Мы сами позволяем разрушать национальный хоккей – и когда вернёмся на мировую арену, увидим результаты этой «работы», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

