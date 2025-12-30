Скидки
Главная Хоккей Новости

Энас: рекорд Овечкина — главное событие 2025-го в хоккее, а потенциально и во всём спорте

Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас высказался о рекорде российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в Национальной хоккейной лиге.

«То, что сделал Овечкин, — это главное событие в хоккее в уходящем году, а потенциально и во всём спорте. Это великое достижение. Потрясающе, что он сделал в этом году и что продолжает делать. Овечкин — потрясающий хоккеист», — приводит слова Энаса Metaratings.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Ранее сайт НХЛ назвал рекорд Овечкина одним из главных событий 2025 года.

