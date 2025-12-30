Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан пропустит матч со СКА

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан пропустит сегодняшний матч со СКА по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Желаем Жерару Галлану здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — сказано в сообщении команды.

Сегодняшняя встреча между «Шанхайскими Драконами» и СКА состоится на «СКА Арене» и начнётся в 19:30 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался СКА Санкт-Петербург

После 38 матчей Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками. СКА находится на седьмой строчке Запада, набрав 45 очков в 38 матчах.