Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан пропустит матч со СКА
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан пропустит сегодняшний матч со СКА по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.
«Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Желаем Жерару Галлану здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — сказано в сообщении команды.
Сегодняшняя встреча между «Шанхайскими Драконами» и СКА состоится на «СКА Арене» и начнётся в 19:30 мск.
После 38 матчей Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками. СКА находится на седьмой строчке Запада, набрав 45 очков в 38 матчах.
