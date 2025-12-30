Скидки
Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан пропустит матч со СКА

Главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан пропустит матч со СКА
Комментарии

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан пропустит сегодняшний матч со СКА по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба.

«Исполнять обязанности главного тренера будет Майк Келли. Желаем Жерару Галлану здоровья и скорейшего возвращения в строй!» — сказано в сообщении команды.

Сегодняшняя встреча между «Шанхайскими Драконами» и СКА состоится на «СКА Арене» и начнётся в 19:30 мск.

После 38 матчей Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 39 очками. СКА находится на седьмой строчке Запада, набрав 45 очков в 38 матчах.

