«Вашингтон» — «Рейнджерс»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 20:30 мск

Вечером 31 декабря продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это третья игра из четырёх запланированных между командами в текущей регулярке. Ранее команды обменялись победами. В нынешнем сезоне «Вашингтон» провёл 39 встреч, в которых набрал 45 очков, клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 43 очками после 41 матча находится на 10-й строчке Востока НХЛ.