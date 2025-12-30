Скидки
Уайатт Калинюк назвал игрока КХЛ, который впечатлил его больше всего в этом году

Защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк оценил игру команды в сезоне и отметил выступление хоккеиста «Ак Барса» Митчелла Миллера.

— Как бы вы оценили этот год?
— Да, очевидно, это был не лучший год. Для меня это своего рода американские горки. В последнее время у нас был довольно сложный период, но начало сезона получились совсем другим для этой команды. Тем не менее у нас хорошая команда, у нас много опыта, и никто не собирается сдаваться.

— Какой игрок КХЛ больше всего вас впечатлил в 2025 году?
— Это довольно сложный вопрос. Думаю, игрок «Ак Барса» Митчелл Миллер. За ним интересно наблюдать. Он молодой парень с большим талантом, впечатляющий игрок. Его мастерство на высоком уровне. Так что да, выберу Миллера, — цитирует Калинюка «Матч ТВ».

