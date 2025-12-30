Яшкин: потеря капитанской нашивки в «Ак Барсе» ударила по самолюбию, естественно

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал потерю капитанской нашивки в казанском клубе.

– Нельзя не спросить о том, что вы потеряли капитанскую нашивку перед этим сезоном. Как отреагировали на эту ситуацию? Вы ведь говорили, что от капитанства получаете удовольствие...

– Капитаном быть очень приятно, но тренеры решили по-другому. Думаю, на моей игре это не отразилось. Раз приняли такое решение, значит, так и должно быть. Я дальше делаю свою работу.

– У вас ведь была перед этим беседа с Гатиятулиным?

– Да, мы поговорили. Но это уже в прошлом, сейчас нет смысла это обсуждать.

– Нашивка как-то влияет на ваше поведение внутри коллектива? Или вы всегда один и тот же человек?

– Капитанская нашивка вообще ничего не меняет. Ответственность всегда есть, неважно, капитан ты или нет. Любой игрок должен выполнять свою работу, делать то, за что ему платят.

– При этом все мы ведь люди. Эта ситуация ударила по самолюбию?

– Естественно. Я был бы не спортсменом, если бы не ударила. Но, повторюсь, это уже в прошлом, — цитирует Яшкина «БИЗНЕС Online».