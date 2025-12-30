Скидки
Сушинский: заметно, что Овечкин не устал от хоккея и не устал от эмоций

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Заметно, что Овечкин не устал от хоккея и не устал от эмоций, которые он от него получает. Саша реагирует на заброшенные шайбы, неудачи и успехи. Ему небезразличны собственные результаты и результаты команды», — приводит слова Сушинского LiveResult.

Овечкин провёл 1530-й матч в карьере в регулярках НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин занимает чистое 20-е место рейтинга. Следующей целью Александра является Шейн Доун (1540), занимающий 18-ю строчку.

