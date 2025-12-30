«Сибирь» одержала третью победу подряд, одолев в овертайме «Амур»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В первом периоде команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Даниил Валитов удвоил преимущество сибирского клуба. На пятой минуте третьего периода Ярослав Лихачёв забросил шайбу в составе «Амура». Спустя 23 секунды Никита Евсеев восстановил равенство в счёте. В овертайме Тейлор Бек принёс гостям победу.

Для новосибирского клуба эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 3 января 2026 года. «Сибирь» 4 января 2026 года примет на своём льду «Авангард».