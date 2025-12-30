Скидки
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Главная Хоккей Новости

Амур – Сибирь, результат матча 30 декабря 2025 года, счёт 2:3 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Сибирь» одержала третью победу подряд, одолев в овертайме «Амур»
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев) – 23:11 (5x5)     0:2 Валитов (Неколенко, Аланов) – 26:31 (5x5)     1:2 Лихачёв (Коротких, Слепец) – 44:24 (5x5)     2:2 Евсеев (Слепец, Гиздатуллин) – 44:47 (5x5)     2:3 Бек (Аланов, Косолапов) – 60:22 (4x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды голов не забили. На четвёртой минуте второго периода Антон Косолапов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Даниил Валитов удвоил преимущество сибирского клуба. На пятой минуте третьего периода Ярослав Лихачёв забросил шайбу в составе «Амура». Спустя 23 секунды Никита Евсеев восстановил равенство в счёте. В овертайме Тейлор Бек принёс гостям победу.

Для новосибирского клуба эта победа стала третьей подряд.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 3 января 2026 года. «Сибирь» 4 января 2026 года примет на своём льду «Авангард».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS

