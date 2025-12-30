«Секрет прост — каждый делает свои функции». Люзенков — о победной серии «Сибири»

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Сибирь» Ярослав Люзенков прокомментировал победный матч с «Амуром» (3:2 ОТ).

— Перед игрой говорил, что будет тяжёлая игра, с небольшим количеством голов. Настроенность немного потеряли, это произошло после многочисленных удалений, ребята поднаелись. Соперник этим воспользовался, пошёл в давление. Вот эти 40 секунд, пропустили два гола, потом ещё похожий момент был, хорошо, что в эти минуты выстояли. Дальше было чуть поспокойнее. Завершение, реализация, большинство.

— В чём секрет такой победной серии на Дальнем Востоке, как удалось её продолжить в таких тяжёлых условиях?

— Секрет простой, его надо выполнять – чтобы каждый делал свои функции от начала до конца, чтобы все отдавались игре. У нас только так.

— Вопрос про Антона Косолапова – как оцените его прогресс, 8 шайб в 11 матчах, он по-новому раскрылся, как ему удаётся такую серию проводить с заброшенными шайбами?

— Он обладает хорошим броском, забить может. В топ-клубах, как в «Динамо», тяжело пробиться в основу, у нас немного попроще в этом плане. Свои моменты он реализовывает. Ему надо подтягивать игру в обороне, в меньшинстве, в этих моментах.

— Когда мы увидим того самого Тейлора [Бека], который был в роли лидера «Сибири», ваш прогноз?

— В нужных моментах он себя проявил, большинство, он себя реализовал, это же тоже лидерские качества. Всю игру не всегда получается так играть. Все знают, что «5 на 5» он не такой уж лидер, а вот большинство – это его конёк, все знают, против него играют. Дайте ему время на адаптацию, он приехал с хорошими эмоциями, он приехал с семьёй, думаю, что будет лучше и лучше, — цитирует Люзенкова сайт «Сибири».