Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джош Хо-Сэнг подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Джош Хо-Сэнг подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

«Салават Юлаев» заключил двусторонний контракт до конца сезона с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/2023. Всего он провёл за команду пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учётом плей-офф.

Последние два сезона нападающий провёл в ECHL. В текущей регулярке он отметился четырьмя результативными передачами в шести играх за клуб «Флорида Эверблейдс».

«Салават Юлаев» на данный момент находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Виктора Козлова набрала 37 очков после 40 матчей.

Материалы по теме
Эксклюзив
Нападающий «Салавата» Шелдон Ремпал вернулся в Уфу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android