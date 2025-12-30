Скидки
Владимир Крикунов назвал лучшего тренера в КХЛ на данный момент

Комментарии

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов считает наставника «Металлурга» Андрея Разина лучшим специалистом в КХЛ на данный момент.

«Наверное, Разин. Во-первых, он выиграл Кубок Гагарина год назад. В прошлом году у него был не очень такой год, а в этом году он снова идёт уверенно на первом месте, снова у него команда хорошо играет», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

Разин возглавил «Металлург» в межсезонье 2023 года. В первый же сезон наставник привёл команду к Кубку Гагарина, обыграв в финале «Локомотив» с общим счётом 4-0. На текущий момент «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции и в сводной таблице чемпионата КХЛ.

Комментарии
