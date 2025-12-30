Скидки
Фестиваль «Московские традиции» запускает массовый турнир по хоккею в валенках

Фестиваль «Московские традиции»
Мероприятие проходит каждую субботу с 13 декабря по 28 февраля на катках по всей столице. «Московские традиции» посетили уже порядка 27 тысяч гостей.

Принять участие в организованном Департаментом спорта города Москвы фестивале может любой желающий. Его центральной идеей станет массовый любительский турнир по хоккею в валенках. Чтобы принять участие в зимней забаве, необходимо собрать свою команду или присоединиться к уже сформированной с помощью организаторов. На время матча каждому выдадут специальную экипировку: клюшку, валенки и фирменное джерси. Победители соревнований получат памятные брендированные призы: стильную шапку-ушанку или тёплый шарф.

Для гостей фестиваля будут работать разнообразные спортивные зоны с активностями на любой вкус: можно испытать меткость в кёрлинге и снежном дартсе, проверить силу удара на хоккейном силомере или сыграть в аэрохоккей.

В прошедшую субботу, 27 декабря, в рамках фестиваля в Парке Горького со всеми желающими встретился олимпийский чемпион Алексей Ягудин, а 10 января гости смогут пообщаться с Евгенией Медведевой и получить автограф.

Праздничную атмосферу создадут новогодние угощения в зонах фудкорта и специальное музыкальное сопровождение.

Фестиваль развернулся на главных катках города: в Парке Горького, на Царской набережной в Коломенском, в Лужниках, на стадионе «Авангард» и других популярных площадках.

Все активности фестиваля бесплатны.

