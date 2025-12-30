Шелдон Ремпал вернулся в состав «Салавата Юлаева» и сыграет с минским «Динамо»

Нападающий Шелдон Ремпал вернулся в состав «Салавата Юлаева» и сыграет с минским «Динамо». Уфимский клуб опубликовал состав на предстоящий матч, который начнётся сегодня, 30 декабря, в 17:00 мск. Канадский форвард сыграет в первом звене с Девином Броссо и Джеком Родевальдом.

Фото: «Салават Юлаев»

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года. В прошлом сезоне канадский форвард набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за уфимский клуб.