«Локомотив» — «Торпедо»: составы команд на матч КХЛ-2025/2026

Сегодня, 30 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Ярославле состоится матч между местным «Локомотивом» и нижегородским «Торпедо». Игра на стадионе «Арена-2000-Локомотив» начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Торпедо»

Это будет вторая игра команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее сильнее было «Торпедо» со счётом 2:1. «Локомотив» расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 54 очка. «Торпедо» с 50 очками занимает пятое место в таблице Запада.