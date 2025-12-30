Губерниев: Сергей Бобровский — один из величайших вратарей в истории мирового хоккея

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень игры вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам в регулярках – 446 матчей.

«Сергей Бобровский – один из величайших вратарей в истории мирового хоккея. Когда мы говорим о лучших хоккейных вратарях, начиная с Жака Планта, называем фамилии Владислава Третьяка, Кена Драйдена, Доминика Гашека. Можно ещё назвать несколько блестящих фамилий. Среди них, безусловно, Сергей Бобровский. Он по-прежнему в строю, пожелаем ему ещё долго радовать нас своей игрой», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».