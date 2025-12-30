Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Губерниев: Сергей Бобровский — один из величайших вратарей в истории мирового хоккея

Губерниев: Сергей Бобровский — один из величайших вратарей в истории мирового хоккея
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень игры вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, который вышел на восьмое место в истории НХЛ по победам в регулярках – 446 матчей.

«Сергей Бобровский – один из величайших вратарей в истории мирового хоккея. Когда мы говорим о лучших хоккейных вратарях, начиная с Жака Планта, называем фамилии Владислава Третьяка, Кена Драйдена, Доминика Гашека. Можно ещё назвать несколько блестящих фамилий. Среди них, безусловно, Сергей Бобровский. Он по-прежнему в строю, пожелаем ему ещё долго радовать нас своей игрой», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Бобровский пишет историю! Обогнал легенду и вышел на восьмое место по победам в НХЛ
Бобровский пишет историю! Обогнал легенду и вышел на восьмое место по победам в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android