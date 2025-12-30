Плющев: Кузнецов во второй половине сезона может очень серьёзно помочь «Металлургу»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова за «Металлург».

«Не критиковал бы «Магнитку» за Кузнецова. По стилю он идеально подходит «Металлургу», яркий игровик в яркой игровой команде. Клуб рискнул, в отличие от других, дал ему шанс на красивую финальную историю. Другое дело, что и в прошлом сезоне в СКА Кузнецову что-то мешало, и в нынешнем пока происходит то же самое. Но если Кузнецов сохранит мотивацию и вернёт форму, то во второй половине сезона может очень серьёзно помочь», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

В текущем сезоне Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.