«Сегодня будет другая игра». Вячеслав Козлов высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о предстоящем матче с ЦСКА. Встреча пройдёт на домашней арене армейцев и начнётся в 17:00 мск.

— Кажется, большинство у команды работает, а вот игра пять на пять не так результативна. С чем это связываете?

— Мы разговариваем с ребятами. Не хватает агрессии в игре, где-то ищем лишний пас. Сегодня сыграем более агрессивно на пятаке. Мы сказали, что где-то нужно будет закрыть вратаря и неожиданно бросить.

— Декабрь получился для вас очень хороший. В Западной конференции московское «Динамо» — самая побеждающая команда. Если сегодня всё хорошо сложится, то возьмёте этот месяц. Как сами оцениваете декабрь?

— Спокойно реагируем на это. Впереди много работы, мы идём от игры к игре. Мы фокусируемся на этой встрече и думаем о ней. Сегодняшний матч — предновогодний, уверен, что будет хорошая атмосфера.

— Вспоминая прошлую встречу с ЦСКА, нельзя не спросить. Бросков в основное время сегодня будет больше восьми?

— Соперник играл хорошо и не давал нам много бросать. Сегодня будет другая игра, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.