Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
Матч-центр:
Хоккей Новости

«Сегодня будет другая игра». Вячеслав Козлов высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о предстоящем матче с ЦСКА. Встреча пройдёт на домашней арене армейцев и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)    

— Кажется, большинство у команды работает, а вот игра пять на пять не так результативна. С чем это связываете?
— Мы разговариваем с ребятами. Не хватает агрессии в игре, где-то ищем лишний пас. Сегодня сыграем более агрессивно на пятаке. Мы сказали, что где-то нужно будет закрыть вратаря и неожиданно бросить.

— Декабрь получился для вас очень хороший. В Западной конференции московское «Динамо» — самая побеждающая команда. Если сегодня всё хорошо сложится, то возьмёте этот месяц. Как сами оцениваете декабрь?
— Спокойно реагируем на это. Впереди много работы, мы идём от игры к игре. Мы фокусируемся на этой встрече и думаем о ней. Сегодняшний матч — предновогодний, уверен, что будет хорошая атмосфера.

— Вспоминая прошлую встречу с ЦСКА, нельзя не спросить. Бросков в основное время сегодня будет больше восьми?
— Соперник играл хорошо и не давал нам много бросать. Сегодня будет другая игра, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

