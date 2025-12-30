Маклин Селебрини стал лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в победной встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Для канадского форварда этот матч стал 10-м в текущем сезоне, в котором он набрал три очка и более. Селебрини является лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками.

Второе место с девятью матчами с 3+ очками в текущем сезоне делят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Семь подобных матчей на счету форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена.

Селебрини стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у кого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.