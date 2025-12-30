Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклин Селебрини стал лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками

Маклин Селебрини стал лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками
Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в победной встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Для канадского форварда этот матч стал 10-м в текущем сезоне, в котором он набрал три очка и более. Селебрини является лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Веннберг, Годетт) – 10:43     1:1 Терри (Нестеренко) – 15:02     1:2 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 19:12     1:3 Чернышов (Селебрини, Дикинсон) – 26:30     1:4 Эклунд (Селебрини) – 32:17     2:4 Готье (Терри, Пилинг) – 36:26     3:4 Минтюков (Готье, Мур) – 43:07     3:5 Остапчук (Иорио, Гудроу) – 53:47     4:5 Терри (Мактавиш, Лакомб) – 55:58    

Второе место с девятью матчами с 3+ очками в текущем сезоне делят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Семь подобных матчей на счету форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена.

Селебрини стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у кого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.

Материалы по теме
Маклин Селебрини повторил два достижения Уэйна Гретцки в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android