Маклин Селебрини стал лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини в победной встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Для канадского форварда этот матч стал 10-м в текущем сезоне, в котором он набрал три очка и более. Селебрини является лидером текущего сезона по матчам с тремя и более очками.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Веннберг, Годетт) – 10:43 1:1 Терри (Нестеренко) – 15:02 1:2 Селебрини (Веннберг, Тоффоли) – 19:12 1:3 Чернышов (Селебрини, Дикинсон) – 26:30 1:4 Эклунд (Селебрини) – 32:17 2:4 Готье (Терри, Пилинг) – 36:26 3:4 Минтюков (Готье, Мур) – 43:07 3:5 Остапчук (Иорио, Гудроу) – 53:47 4:5 Терри (Мактавиш, Лакомб) – 55:58
Второе место с девятью матчами с 3+ очками в текущем сезоне делят нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Семь подобных матчей на счету форварда «Даллас Старз» Микко Рантанена.
Селебрини стал вторым хоккеистом до 20 лет после Уэйна Гретцки, у кого в активе 10 матчей с тремя и более очками за 40 и менее игр в сезоне. Селебрини сделал это за 39 матчей, Гретцки — за 38.
