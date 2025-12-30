В матче ЦСКА — «Динамо» был отменён гол, забитый после рикошета от линейного судьи

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и московским «Динамо». После второго периода — счёт 4:1 в пользу армейцев.
В середине второго периода гол ЦСКА был отменён, так как шайба попала в ворота после рикошета от линейного арбитра. Защитник армейцев Никита Охотюк вбросил шайбу по борту с центра площадки. Шайба угодила в линейного арбитра и изменила направление, полетев в створ ворот вратаря «Динамо» Владислава Подъяпольского. Голкипер готовился принять шайбу за воротами и не смог вовремя вернуться, чтобы её отразить. После видеопросмотра судьи отменили гол.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 30 декабря 2025
