Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
19:00 Мск
В матче ЦСКА — «Динамо» был отменён гол, забитый после рикошета от линейного судьи

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и московским «Динамо». После второго периода — счёт 4:1 в пользу армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)    

В середине второго периода гол ЦСКА был отменён, так как шайба попала в ворота после рикошета от линейного арбитра. Защитник армейцев Никита Охотюк вбросил шайбу по борту с центра площадки. Шайба угодила в линейного арбитра и изменила направление, полетев в створ ворот вратаря «Динамо» Владислава Подъяпольского. Голкипер готовился принять шайбу за воротами и не смог вовремя вернуться, чтобы её отразить. После видеопросмотра судьи отменили гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

