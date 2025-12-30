«Авангард» уступил «Барысу» в Омске и прервал свою пятиматчевую победную серию

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
К 22-й минуте матча «Барыс» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Всеволод Логвин и Алихан Асетов. Через несколько минут Василий Пономарёв с передачи Константина Окулова размочил счёт. На 36-й минуте Кирилл Панюков сделал счёт 3:1 в пользу «Барыса». В середине третьего периода Марсель Ибрагимов сократил отставание в счёте до минимума. Голом в пустые ворота отметился Мэйсон Морелли.
«Авангард» прервал свою пятиматчевую победную серию и во второй раз в текущем сезоне уступил «Барысу».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
