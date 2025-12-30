Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Торпедо. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Барыс, результат матча 30 декабря 2025 года, счет 2:4, КХЛ 2025/2026

«Авангард» уступил «Барысу» в Омске и прервал свою пятиматчевую победную серию
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 4
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Морелли, Уолш) – 12:34 (5x5)     0:2 Асетов – 22:55 (4x5)     1:2 Пономарёв (Окулов) – 26:27 (5x5)     1:3 Панюков (Асетов, Шайхмедденов) – 35:25 (5x5)     2:3 Ибрагимов (Рашевский, Окулов) – 51:38 (5x5)     2:4 Морелли (Веккионе, Бояркин) – 59:37 (en)    

К 22-й минуте матча «Барыс» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Всеволод Логвин и Алихан Асетов. Через несколько минут Василий Пономарёв с передачи Константина Окулова размочил счёт. На 36-й минуте Кирилл Панюков сделал счёт 3:1 в пользу «Барыса». В середине третьего периода Марсель Ибрагимов сократил отставание в счёте до минимума. Голом в пустые ворота отметился Мэйсон Морелли.

«Авангард» прервал свою пятиматчевую победную серию и во второй раз в текущем сезоне уступил «Барысу».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android