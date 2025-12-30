ЦСКА обыграл московское «Динамо» и одержал третью подряд победу в КХЛ

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.
Первый период выиграл ЦСКА со счётом 2:0 — голами отметились Кирилл Долженков и Прохор Полтапов. На старте второго периода армейцы забросили ещё две шайбы подряд — отличились Мак Холлоуэлл и Тахир Мингачёв. После третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Динамо» Максим Мотрыгин, в игру вступил Владислав Подъяпольский. В середине второго периода Ансель Галимов размочил счёт. Денис Гурьянов забросил пятую шайбу ЦСКА в концовке матча.
ЦСКА взял реванш за недавнее поражение по буллитам со счётом 0:1 и одержал свою третью победу подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
