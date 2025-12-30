Скидки
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Динамо М, результат матча 30 декабря 2025 года, счет 5:1, КХЛ 2025/2026

ЦСКА обыграл московское «Динамо» и одержал третью подряд победу в КХЛ
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Долженков (Рой, Соркин) – 08:36 (5x4)     2:0 Полтапов (Соркин) – 13:30 (5x5)     3:0 Холлоуэлл (Зернов, Коваленко) – 23:56 (5x4)     4:0 Мингачёв (Долженков, Гарднер) – 27:30 (5x5)     4:1 Галимов (Комтуа, Сергеев) – 33:31 (5x5)     5:1 Гурьянов (Дроздов, Карнаухов) – 57:44 (5x5)    

Первый период выиграл ЦСКА со счётом 2:0 — голами отметились Кирилл Долженков и Прохор Полтапов. На старте второго периода армейцы забросили ещё две шайбы подряд — отличились Мак Холлоуэлл и Тахир Мингачёв. После третьей пропущенной шайбы был заменён стартовый голкипер «Динамо» Максим Мотрыгин, в игру вступил Владислав Подъяпольский. В середине второго периода Ансель Галимов размочил счёт. Денис Гурьянов забросил пятую шайбу ЦСКА в концовке матча.

ЦСКА взял реванш за недавнее поражение по буллитам со счётом 0:1 и одержал свою третью победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
